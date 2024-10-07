Оборот с использованием кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 11%

Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане за период с января по сентябрь этого года составил около 17,7 млрд манатов.

Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане за период с января по сентябрь этого года составил около 17,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 октября 2024 года в стране установлено 101 605 кассовых аппаратов нового поколения.

Таким образом, наблюдается устойчивый рост использования современных кассовых аппаратов, что может способствовать повышению прозрачности и эффективности бизнес-процессов в стране.