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Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3%

Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-мае текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 17,7 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 10,1 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 7,6 млрд манатов.
Бизнес
10 июня 2022 г. 12:45
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-мае текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 17,7 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 10,1 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 7,6 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

По сравнению с январем-маем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,1%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 2,5%, непродовольственным товарам - на 3,8%.

В отчетном периоде товарный рынок характеризовался следующими показателями:

В январе-мае 2022 года покупатели потратили 52,1% средств на продукты питания, 5,1% - напитки и табачные изделия, 13% - текстильные изделия, одежду и обувь, 5,8% - бензин и дизельное топливо, 4,6% - электротовары и мебель, 2,5% - фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,2% было потрачено на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 15,7% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период в розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 352,6 маната, в том числе на напитки и табачные изделия 201,6 маната, непродовольственные товары - 151 манат.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 3% growth in retail trade turnover 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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