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Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3%

Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-ноябре этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 51,3 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров - на 28,7 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 22,6 млрд манатов.
Бизнес
12 декабря 2023 г. 13:05
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям продано товаров на 51,3 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров - на 28,7 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 22,6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем-ноябрем 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,6 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 2,4%, непродовольственным товарам - на 5,1%.

В январе-ноябре текущего года из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 51,7% пришлось на продукты питания, 4,2% - на напитки и табачные изделия, 14,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,5% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,2%- на фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, 1,1% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 15,7% - прочие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период составил 459,2 маната, из них 251,3 маната пришлось на продовольствие, напитки и табачные изделия, 196,4 маната – на непродовольственные товары.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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