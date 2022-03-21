Оборот предприятий общепита в Азербайджане вырос в 2 раза

В январе-феврале текущего года оборот предприятий общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении в 2 раза и составил 176,4 млн. манатов.

В январе-феврале текущего года оборот предприятий общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении в 2 раза и составил 176,4 млн. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 49,4% оборота общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 50,6% - на физических лиц - предпринимателей. Оборот юридических лиц по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился в 2,4 раза и составил 86,1 млн манатов.