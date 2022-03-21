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Оборот предприятий общепита в Азербайджане вырос в 2 раза

Оборот предприятий общепита в Азербайджане вырос в 2 раза В январе-феврале текущего года оборот предприятий общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении в 2 раза и составил 176,4 млн. манатов.
Бизнес
21 марта 2022 г. 14:55
Оборот предприятий общепита в Азербайджане вырос в 2 раза

В январе-феврале текущего года оборот предприятий общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении в 2 раза и составил 176,4 млн. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 49,4% оборота общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 50,6% - на физических лиц - предпринимателей. Оборот юридических лиц по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился в 2,4 раза и составил 86,1 млн манатов.

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Версия на английском языке Catering turnover doubles in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2 dəfə artıb

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