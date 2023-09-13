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Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 22%

Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 22% В январе-августе текущего года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в реальном выражении и составил 1 млрд 314,7 млн манатов.
Бизнес
13 сентября 2023 г. 20:19
Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 22%

В январе-августе текущего года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в реальном выражении и составил 1 млрд 314,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 11,674 млн манатов оборота общественного питания приходится на государственный сектор, а 1 млрд 303,01 млн манатов - на негосударственный сектор.

50,9% оборота общественного питания в частном секторе за отчетный период приходится на юридических лиц, а 49,1% - на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этой сфере.

Оборот по юридическим лицам за год вырос на 20,2% и составил 645,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's public catering turnover up by 22%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 22 % artıb

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