​​​​​​​Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 15%

В 2023 году оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 15,2% по сравнению с 2022 годом в реальном выражении до 2 млрд 41,5 млн манатов

В 2023 году оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 15,2% по сравнению с 2022 годом и составил 2 млрд 41,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 19 млн 511,6 тыс. манатов оборота пришлось на государственный сектор, а 2 млрд 022 млн манатов - на негосударственный сектор.

Было отмечено, что 50,6% оборота общественного питания в частном секторе приходится на долю юридических лиц, а 49,4% - физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот по юридическим лицам за год увеличился на 15,6% и составил 1 024,1 млн манатов.