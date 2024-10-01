Оборот общепита в Баку увеличился почти на 9%

В январе-августе текущего года оборот предприятий общественного питания в Баку составил 966,9 млн манатов, что на 8,6% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

В январе-августе текущего года оборот предприятий общественного питания в Баку составил 966,9 млн манатов, что на 8,6% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

60% от общего оборота или 580,3 млн манатов пришлось на долю юридических лиц.

Отметим, что в январе-августе текущего года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года в реальном выражении и составил 1 млрд 456,8 млн манатов.