О нас

Оборот общепита в Баку увеличился почти на 9%

Оборот общепита в Баку увеличился почти на 9% В январе-августе текущего года оборот предприятий общественного питания в Баку составил 966,9 млн манатов, что на 8,6% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Бизнес
1 октября 2024 г. 12:11
Оборот общепита в Баку увеличился почти на 9%

В январе-августе текущего года оборот предприятий общественного питания в Баку составил 966,9 млн манатов, что на 8,6% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

60% от общего оборота или 580,3 млн манатов пришлось на долю юридических лиц.

Отметим, что в январе-августе текущего года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года в реальном выражении и составил 1 млрд 456,8 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 9 %-ə yaxın artıb

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi