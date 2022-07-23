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Оборот общепита в Азербайджане вырос на 54%

Оборот общепита в Азербайджане вырос на 54% В январе-июне текущего года оборот общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении на 53,8% и составил 650,9 млн манатов.
Бизнес
23 июля 2022 г. 12:19
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 54%

В январе-июне текущего года оборот общественного питания в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в реальном выражении на 53,8% и составил 650,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, 49,9% оборота общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 50,1% - на физических лиц. Оборот по юридическим лицам по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличился в 1,6 раза и составил 322,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 54 %-dək artıb

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