Оборот общепита в Азербайджане вырос на 22%

11:54

В январе-марте этого года оборот общественного питания в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в реальном выражении на 21,9 % и составил 414,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 50,7% оборота общественного питания в частном секторе приходится на юридических лиц, 49,3% - на физических лиц.

За отчетный период 4,7 млн манатов оборота общепита пришлось на долю государственного, 410 млн манатов - негосударственного сектора.

В течение года оборот юридических лиц вырос на 28,4% и составил 207,7 млн манатов.