Оборот общепита в Азербайджане вырос на 11%

12:23

В январе-октябре этого года оборот объектов общественного питания в Азербайджане в реальном выражении увеличился на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 1 млрд 877 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в частном секторе 51,2% оборота общественного питания пришлось на юридические лица, а 48,8% - на физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот объектов общепита, принадлежащих юридическим лицам, увеличился на 12,9% по сравнению с январем-октябрем 2023 года и достиг 953 млн манатов.