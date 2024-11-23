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Оборот общепита в Азербайджане вырос на 11%

Оборот общепита в Азербайджане вырос на 11% 12:23
Бизнес
23 ноября 2024 г. 12:35
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 11%

В январе-октябре этого года оборот объектов общественного питания в Азербайджане в реальном выражении увеличился на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 1 млрд 877 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в частном секторе 51,2% оборота общественного питания пришлось на юридические лица, а 48,8% - на физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот объектов общепита, принадлежащих юридическим лицам, увеличился на 12,9% по сравнению с январем-октябрем 2023 года и достиг 953 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 11 % artıb

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