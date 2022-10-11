Обнародованы взаимные инвестиции Азербайджана и Молдовы в ненефтяной сектор

До сих пор Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор Молдовы 9,7 млн долларов США, а Молдова инвестировала 3,8 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.

До сих пор Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор Молдовы 9,7 млн долларов США, а Молдова инвестировала 3,8 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов сказал на встрече с представителями бизнес-кругов Молдовы с участием премьер-министра этой страны Наталии Гаврилицы.

"В Азербайджане зарегистрированы 24 молдавских компании. Эти компании преимущественно действуют в сфере торговли, транспорта, сельского хозяйства и услуг", - отметил замминистра.

Кроме того замминистра сообщил, что в январе-августе этого года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Молдовой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 4 раза до 13,5 млн долларов США, в том числе за последний 1 год стоимость экспорта из Азербайджана в Молдову выросла почти в 13 раз.