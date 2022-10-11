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Обнародованы взаимные инвестиции Азербайджана и Молдовы в ненефтяной сектор

Обнародованы взаимные инвестиции Азербайджана и Молдовы в ненефтяной сектор До сих пор Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор Молдовы 9,7 млн долларов США, а Молдова инвестировала 3,8 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.
Бизнес
11 октября 2022 г. 12:26
Обнародованы взаимные инвестиции Азербайджана и Молдовы в ненефтяной сектор

До сих пор Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор Молдовы 9,7 млн долларов США, а Молдова инвестировала 3,8 млн долларов США в ненефтяной сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов сказал на встрече с представителями бизнес-кругов Молдовы с участием премьер-министра этой страны Наталии Гаврилицы.

"В Азербайджане зарегистрированы 24 молдавских компании. Эти компании преимущественно действуют в сфере торговли, транспорта, сельского хозяйства и услуг", - отметил замминистра.

Кроме того замминистра сообщил, что в январе-августе этого года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Молдовой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 4 раза до 13,5 млн долларов США, в том числе за последний 1 год стоимость экспорта из Азербайджана в Молдову выросла почти в 13 раз.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s investments in Moldova’s non-oil sector amount to nearly $10 million 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldovanın qeyri-neft sektoruna qarşılıqlı investisiya qoyuluşu açıqlanıb

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