Обнародованы показатели экономического развития НАР по итогам 2023 года

В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Нахчыванской Автономной Республики (НАР) составил 1 млрд 552 млн манатов.

В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Нахчыванской Автономной Республики (НАР) составил 1 млрд 552 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов.

По его словам, в автономной республике произведено промышленной продукции на 593,9 млн манатов, сельскохозяйственной - на 358,4 млн манатов, населению оказаны услуги в области информации и связи на 34,2 млн манатов, платные услуги на 178,2 млн манатов.

"В 2023 году доля негосударственного сектора в доходах бюджета составила 55,7%, а доля налоговых поступлений - 62,4%. Одним из важных факторов быстрого развития предпринимательства является выход к финансовым ресурсам. В прошлом году Фонд развития предпринимательства предоставил льготные кредиты на развитие 40 инвестиционных проектов на сумму 6,2 млн манатов. Из них 84,8% приходится на промышленность, 11,7% - на сельское хозяйство и 3,5% - на сектор услуг. В 2023 году в экономике НАР значительно возросло доминирование малого и среднего бизнеса (МСБ), число зарегистрированных субъектов МСБ выросло на 26%. В течение года среднемесячная заработная плата составила 689 манатов", - добавил Исмаилов.

Говоря о "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", он отметил, что одним из основных вопросов программы является формирование благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей, создание свободной экономической зоны и превращение Нахчывана в главный инвестиционный центр.

"Визит иностранных и местных инвесторов в Нахчыван, знакомство с экономическим потенциалом, инвестиционными возможностями Автономной Республики, безусловно, послужит толчком для привлечения новых инвестиций", - отметил Исмаилов.