Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

На 1 января этого года количество трудовых договоров в Азербайджане составило 1 746 309 единиц.

На 1 января этого года количество трудовых договоров в Азербайджане составило 1 746 309 единиц.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"В результате совершенствования механизмов, обеспечивающих оформление трудовых отношений и мер стимулирования по сравнению с началом 2019 года количество трудовых договоров увеличилось на 344 394 единицы. В том числе в негосударственном секторе количество трудовых договоров увеличилось на 291 435 единиц и составило 831 357", - отметил он.