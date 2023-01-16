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Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане На 1 января этого года количество трудовых договоров в Азербайджане составило 1 746 309 единиц.
Бизнес
16 января 2023 г. 13:14
Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

На 1 января этого года количество трудовых договоров в Азербайджане составило 1 746 309 единиц.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"В результате совершенствования механизмов, обеспечивающих оформление трудовых отношений и мер стимулирования по сравнению с началом 2019 года количество трудовых договоров увеличилось на 344 394 единицы. В том числе в негосударственном секторе количество трудовых договоров увеличилось на 291 435 единиц и составило 831 357", - отметил он.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan announced   
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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