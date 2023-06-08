Обнародовано количество субъектов МСП в Азербайджане

С 2018 года, когда в Азербайджане были введены новые критерии, связанные с определением субъектов МСП, а также с началом деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, количество субъектов МСП в стране уве

С 2018 года, когда в Азербайджане были введены новые критерии, связанные с определением субъектов МСП, а также с началом деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, количество субъектов МСП в стране увеличилось на 45% и приблизилось к 356 тысячам.

Об этом заявил председатель правления КОБИА Орхан Мамедов на выставке продвижения местных компаний" Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство "в Баку, сообщает Report.

По его словам, за эти годы доля МСП в ненефтяном ВВП выросла с 23,5% до 26,6%, а доля в ненефтяном экспорте - с 23,3% до 59,8%.

"Мы определяем нашу стратегическую повестку дня действий в форме взаимодействия с предпринимателями, изучения их потребностей и тенденций развития. С этой целью проводятся регулярные опросы с привлечением как внутренних ресурсов, так и профессиональных компаний, анализируются поступившие от предпринимателей заявки, организуются отраслевые встречи и круглые столы. На основе полученных данных и проведенного анализа за прошедший период создан и введен в эксплуатацию ряд механизмов поддержки субъектов бизнеса и лиц, желающих начать предпринимательство”, - отметил председатель.