Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 339 553 единиц (24,2%), и на 1 декабря 2022 года составило 1 741 468. Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве э

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В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 339 553 единиц (24,2%), и на 1 декабря 2022 года составило 1 741 468.



Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.



Согласно сообщению, рост числа трудовых договоров был достигнут благодаря оформлению рабочих мест, "обеления" фонда заработной платы и обеспечения прозрачности.



В частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 287 572 единиц и составил 827 494. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook