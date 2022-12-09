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Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 339 553 единиц (24,2%), и на 1 декабря 2022 года составило 1 741 468. Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве э
Бизнес
9 декабря 2022 г. 15:30
Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 339 553 единиц (24,2%), и на 1 декабря 2022 года составило 1 741 468.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Согласно сообщению, рост числа трудовых договоров был достигнут благодаря оформлению рабочих мест, "обеления" фонда заработной платы и обеспечения прозрачности.

В частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 287 572 единиц и составил 827 494.

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