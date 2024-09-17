Обнародовано число иракских компаний в Азербайджане

В Азербайджане в различных отраслях экономики действуют около 170 компаний с иракским капиталом.

В Азербайджане в различных отраслях экономики действуют около 170 компаний с иракским капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что Азербайджанские компании также имеют широкий потенциал для деятельности в Ираке: "Наши компании участвовали в качестве подрядчиков в крупных инфраструктурных проектах в Ираке, и в настоящее время потребность в строительстве, энерго- и водоснабжении, проведении дорог и мостов в этой стране открывает новые возможности для них".

Министр также сообщил, что в январе-июле текущего года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 49% в годовом сравнении.

Он подчеркнул, что официальный визит президента Ирака Абдуллатифа Джамаля Рашида в Азербайджан 20 ноября 2023 года внес важный вклад в расширение правовой базы отношений и укрепление партнерства.