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Обнародовано число иракских компаний в Азербайджане

Обнародовано число иракских компаний в Азербайджане В Азербайджане в различных отраслях экономики действуют около 170 компаний с иракским капиталом.
Бизнес
17 сентября 2024 г. 15:31
Обнародовано число иракских компаний в Азербайджане

В Азербайджане в различных отраслях экономики действуют около 170 компаний с иракским капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что Азербайджанские компании также имеют широкий потенциал для деятельности в Ираке: "Наши компании участвовали в качестве подрядчиков в крупных инфраструктурных проектах в Ираке, и в настоящее время потребность в строительстве, энерго- и водоснабжении, проведении дорог и мостов в этой стране открывает новые возможности для них".

Министр также сообщил, что в январе-июле текущего года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 49% в годовом сравнении.

Он подчеркнул, что официальный визит президента Ирака Абдуллатифа Джамаля Рашида в Азербайджан 20 ноября 2023 года внес важный вклад в расширение правовой базы отношений и укрепление партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of Iraqi companies operating countrywide
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İraq şirkətlərinin sayı açıqlanıb

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