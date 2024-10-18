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Обнародована сумма прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана за 5 лет

Обнародована сумма прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана за 5 лет За 2019-2023 годы в ненефтяной сектор экономики Азербайджана были вложены прямые иностранные инвестиции на сумму 6,2 млрд долларов США.
Бизнес
18 октября 2024 г. 17:00
Обнародована сумма прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана за 5 лет

За 2019-2023 годы в ненефтяной сектор экономики Азербайджана были вложены прямые иностранные инвестиции на сумму 6,2 млрд долларов США.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Из них более 2 млрд долларов США пришлись на 2023 год, что является самым высоким когда-либо зарегистрированным годовым показателем, и на 9% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году лидерами по прямым иностранным инвестициям были Россия, Турция, ОАЭ, Нидерланды и Швейцария.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoruna son 5 ildə birbaşa xarici investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

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