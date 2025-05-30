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Обнародована ​​стоимость подрядных проектов, реализованных турецкими компаниями в Азербайджане

Обнародована ​​стоимость подрядных проектов, реализованных турецкими компаниями в Азербайджане 12:20
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:41
Обнародована ​​стоимость подрядных проектов, реализованных турецкими компаниями в Азербайджане

Турецкими компаниями до сих пор в Азербайджане реализовано 552 подрядных проекта на сумму $21 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра торговли Турции Махмут Гюрджан на 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

По его словам, общая стоимость прямых и косвенных инвестиций Турции в Азербайджан приближается к $17 млрд, тогда как Азербайджан инвестировал в Турцию $21 млрд.

Замминистра подчеркнул, что сотрудничество между странами ведется не только на двустороннем уровне, но и в рамках региональных и международных организаций: "Турция полностью поддерживает вступление Азербайджана во Всемирную торговую организации, что является важным шагом для его интеграции в мировую экономику. Мы и впредь готовы оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycanda icra etdiyi layihələrin dəyəri açıqlanıb

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