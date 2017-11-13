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    Обнародован список стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Турции

    Азербайджан в 2010-2016 гг инвестировал в экономику Турции 4 млрд 899 млн долларов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан в 2010-2016 гг.  инвестировал в экономику Турции 4 млрд 899 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sanayigazetesi, Азербайджан этими показателями занял 12 место среди стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Турции.

    Список возглавляют Нидерланды. Эта страна вложила в экономику Турции 22 млрд 15 млн долларов. США с показателем 11 млрд 198 млн долларов идут следующими по списку, Австрия с инвестициями объемом 9 млрд 759 млн долларов на 3 месте.

    В январе-феврале 2017 года объем инвестиций в экономику Турции составил 129 млн долларов.

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