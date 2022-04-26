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Обнародован объем взаимных инвестиций Азербайджана и России

Обнародован объем взаимных инвестиций Азербайджана и России Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет более 6 млрд долларов США, а инвестиций Азербайджана в РФ - 1 млрд 200 млн долларов США.
Бизнес
26 апреля 2022 г. 16:21
Обнародован объем взаимных инвестиций Азербайджана и России

Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет более 6 млрд долларов США, а инвестиций Азербайджана в РФ - 1 млрд 200 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, российский бизнес широко представлен в ряде сфер Азербайджана: "Мы создаем все возможности, чтобы российский инвестор чувствовал себя здесь комфортно. В Азербайджане действуют более тысячи российских компаний".

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Версия на английском языке Volume of investments between Azerbaijan and Russia revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında investisiyaların həcmi açıqlanıb

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