Обнародован объем инвестиций Азербайджана в Грузию

До настоящего времени азербайджанские компании инвестировали в Грузию более 3,5 млрд долларов США.

До настоящего времени азербайджанские компании инвестировали в Грузию более 3,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку заявил первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Сархан Исмаилов.

По его словам, 1,5 млрд долларов из этой суммы приходится на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Азербайджан, являясь основным торговым партнером Грузии, также является одним из государств с наибольшим объемом инвестиций в эту страну. Азербайджанские компании являются крупнейшими налогоплательщиками Грузии. За их счет в соседней стране созданы тысячи рабочих мест. Несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19), в прошлом году стоимость общего объема торговли между двумя странами составила более 1 млрд долларов", - отметил представитель посольства.