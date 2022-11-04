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Обнародован годовой оборот рынка телерекламы в Азербайджане

Обнародован годовой оборот рынка телерекламы в Азербайджане Годовой оборот рынка телевизионной рекламы Азербайджана вот уже 7 лет не превышает 45 млн манатов.
Бизнес
4 ноября 2022 г. 11:31
Обнародован годовой оборот рынка телерекламы в Азербайджане

Годовой оборот рынка телевизионной рекламы Азербайджана вот уже 7 лет не превышает 45 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета рекламщиков общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" Заур Исмаилов на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальной среде" в Баку.

"Рейтинговая стоимость рынка составляет 1,6 млн манатов, а средняя рейтинговая цена - 28 манатов. Для роста рынка общая стоимость и средняя цена рейтинга должны увеличиваться, что требует финансирования. В этом смысле сложилась своего рода патовая ситуация для рынка телевизионной рекламы, и самостоятельный выход из нее кажется невозможным", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda televiziya reklamı bazarının illik dövriyyəsi açıqlanıb

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