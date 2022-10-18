Облегчен вывоз подакцизных товаров из Азербайджана в Россию

По решению правительства России на таможенном посту "Яраг-Газмаляр" на границе с Азербайджаном создан специальный таможенный пост для оформления подакцизных товаров.

По решению правительства России на таможенном посту "Яраг-Газмаляр" на границе с Азербайджаном создан специальный таможенный пост для оформления подакцизных товаров.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно данным, это создает дополнительные возможности для предпринимателей по расширению экспорта подакцизных товаров, в частности вина и спиртных напитков.

"Ранее отсутствие специального таможенного поста на азербайджано-российской границе для оформления подакцизных товаров создавало трудности в расширении экспорта винно-водочных изделий в Россию, которая считается одним из традиционных рынков для азербайджанской продукции, и приводило к увеличению цены экспортируемой продукции, потере времени и снижению конкурентоспособности. Учитывая это, на встречах между соответствующими структурами Азербайджана и России этот вопрос время от времени поднимался, и были предприняты усилия для ускорения процесса посредством различных платформ", - говорится в заявлении.