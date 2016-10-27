Обесценивание евро приведет к падению цен на автомобили европейских производителей

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Удешевление евро по отношению к доллару на 4% привела к падению стоимости производимых в странах Евросоюза автомобилей.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на автомобили европейских производителей и в Азербайджане, что неминуемо повлияет на цены других мировых производителей.

"Достижение паритета евро и доллара в течение 12 месяцев станет причиной снижения цен на европейские автомобили до 15%. Так, в Азербайджане купля-продажа автомобилей ведется, в основном, в долларах. Однако повышение таможенных пошлин на ввозимые автомобили с начала 2017 года несколько затормозит это снижение. Рост таможенных пошлин приведет к удешевлению автомобилей не на 15%, а на 7-10%", - отмечают аналитики.