О нас

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем растет

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем растет Позиция Азербайджана и Китая по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, совпадает. Мы наблюдаем рост объемов взаимной торговли и особенно потенциал, который мы видим в возникающих новых транспортных маршрутах, которые в будущем еще больше объ
Бизнес
24 июля 2023 г. 15:52
Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем растет

Позиция Азербайджана и Китая по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, совпадает. Мы наблюдаем рост объемов взаимной торговли и особенно потенциал, который мы видим в возникающих новых транспортных маршрутах, которые в будущем еще больше объединят наши страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Это также будет большим вкладом в региональную безопасность и стабильность, потому что когда страны объединяются в формате взаимовыгодного сотрудничества, это способствует региональной стабильности, предсказуемости, процветанию и развитию", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mutual trade between Azerbaijan and China is growing: President Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Çin arasında qarşılıqlı ticarətin həcmi artır

Самое важное

Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
21 июля 2023 г. 20:01
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
21 июля 2023 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi