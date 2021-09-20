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Объем товарооборота Грузии с Азербайджаном вырос на 16%

Объем товарооборота Грузии с Азербайджаном вырос на 16% В январе-августе этого года Грузия провела торговые операции с Азербайджаном на сумму 689,5 млн долларов США.
Бизнес
20 сентября 2021 г. 11:45
Объем товарооборота Грузии с Азербайджаном вырос на 16%

В январе-августе этого года Грузия провела торговые операции с Азербайджаном на сумму 689,5 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 16% больше.

За последний год стоимость экспорта Грузии в Азербайджан выросла на 22,1%, составив 347 млн долларов, а импорта из Азербайджана - соответственно на 4,2% и 342,4 млн долларов.

В общем товарообороте Грузии Азербайджан с долей 7,9% занял IV место среди основных торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая. Доля страны в экспорте в Грузию составила 13,3%, за счет чего Азербайджан занял третье место среди других основных партнеров после Китая и России. Доля Азербайджана в импорте Грузии составила 5,6%. Страна на пятом месте в списке основных партнеров-импортеров в Грузию после Турции, России, Китая и США.

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Версия на английском языке Georgia's trade turnover with Azerbaijan up by 16%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 16 % artıb

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