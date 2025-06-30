Объем торгового оборота в Баку за 5 мнсяцев вырос почти на 5%

За январь-май этого года объем розничного торгового оборота в Баку составил 13 млрд 761,5 млн манатов,что на 4,7% выше по сравнению с показателем 5 месяцев 2024 года.

За январь-май этого года объем розничного торгового оборота в Баку составил 13 млрд 761,5 млн манатов,что на 4,7% выше по сравнению с показателем 5 месяцев 2024 года.

Об этом Report сообщили в Статистическом управлении Баку.

Стоимость продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, проданных в торговой сети, увеличилась на 5,7% по сравнению с январем-маем предыдущего года и составила 7 млрд 508,1 млн манатов, объем же непродовольственных товаров увеличился на 3,8% до 6 млрд 253,4 млн манатов.

В январе-мае текущего года розничный торговый оборот в реальном выражении по сравнению с январем-маем предыдущего года увеличился на 7,5% по предприятиям и на 3% по индивидуальным предпринимателям, рынкам и ярмаркам.

39,6% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 51,6% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, и 8,8% - на товарных рынках столицы.

Отметим, что за январь-май этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 23 млрд 341,3 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 13 млрд 73,4 млн манатов, непродовольственных товаров - на 10 млрд 267,9 млн манатов. По сравнению с январем-маем 2024 года розничный торговый оборот в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,6%, по непродовольственным товарам - на 6,5%.