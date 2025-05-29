Объем розничного товарооборота в Баку вырос почти на 5%

Объем торгового оборота в Баку вырос почти на 5 %

Объем розничного торгового оборота в Баку в январе-марте этого года составил 8 млрд 483,3 млн манатов, что на 4,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, реализованных в торговой сети, выросла на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4 млрд 782,3 млн манатов. При этом объем непродовольственных товаров увеличился на 10,6% - до 3 млрд 701 млн манатов.

37,4% потребительских товаров были проданы в предприятиях со статусом юридического лица, 52,2% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 10,4% - на товарных рынках столицы.