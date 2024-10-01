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Объем торгового оборота в Баку увеличился на 5%

Объем торгового оборота в Баку увеличился на 5% В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку увеличился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21 млрд 521 млн манатов.
Бизнес
1 октября 2024 г. 15:03
Объем торгового оборота в Баку увеличился на 5%

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку увеличился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21 млрд 521 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость проданных в торговой сети продовольственных товаров, напитков и табачных изделий увеличилась на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 11 млрд 722,1 млн манатов. Объем непродовольственных товаров увеличился на 6,2%, составив 9 млрд 798,9 млн манатов.

37,2% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 47,8 % - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 15 % - на товарных рынках столицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 5 % artıb

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