Объем торгового оборота в Баку увеличился на 5%

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку увеличился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21 млрд 521 млн манатов.

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку увеличился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21 млрд 521 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость проданных в торговой сети продовольственных товаров, напитков и табачных изделий увеличилась на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 11 млрд 722,1 млн манатов. Объем непродовольственных товаров увеличился на 6,2%, составив 9 млрд 798,9 млн манатов.

37,2% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 47,8 % - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 15 % - на товарных рынках столицы.