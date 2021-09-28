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Объем сделок по слияниям банков США достиг максимума за 13 лет

Объем сделок по слияниям банков США достиг максимума за 13 лет В январе-сентябре 2021 года объем сделок по слияниям и поглощениям (MA) в банковской отрасли США превысил 54 млрд долларов США.
Бизнес
28 сентября 2021 г. 22:14
Объем сделок по слияниям банков США достиг максимума за 13 лет

В январе-сентябре 2021 года объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в банковской отрасли США превысил 54 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом свидетельствуют данные Dealogic.

Это рекордный показатель со времен финансового кризиса 2008 года. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 17 млрд долларов США.

Такая разница в объемах связана с неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса. В этом году компании были более уверенными относительно перспектив развития экономики и ситуации с коронавирусом.

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