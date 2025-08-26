Объем рынка недвижимости в Азербайджане может превысить $500 млрд к 2026 году

09:44 Ожидается, что к концу этого года объем рынка недвижимости в Азербайджане достигнет $501,33 млрд, из них $403,46 млрд придется на долю жилых домов, которые являются основным сегментом рынка.

Как сообщили Report в Международном статистическом комитете, из указанной суммы на долю жилых домов, составляющих основной сегмент рынка, придется $403,46 млрд.

В 2025-2029 годах среднегодовой темп роста этого сегмента составит 7,39%, и в результате объем рынка в 2029 году вырастет до $666,65 млрд.

"На рынке недвижимости Азербайджана растет спрос на элитную недвижимость. Одной из основных причин этой тенденции является увеличение иностранных инвестиций в страну", - отмечается в сообщении.

Прогнозируется, что в этом году самый высокий доход от рынка недвижимости в мире будет зарегистрирован в США - $136,6 трлн.