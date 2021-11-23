Объем российских прямых инвестиций в Азербайджан увеличился в 1,2 раза за 4 года

За последние четыре года объем российских Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) в Азербайджан увеличилось в 1,2 раза.

За последние четыре года объем российских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азербайджан увеличился в 1,2 раза.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Евразийского Банка Развития.

Ключевой отраслью по объемам накопленных взаимных прямых инвестиций в СНГ по итогам 2020 года стала добыча нефти и природного газа с долей 22,8%, где преобладают российские проекты в добыче нефти и газа в таких странах как Узбекистан и Азербайджан.

За последние 4 года объем российских ПИИ в Узбекистан увеличился в 2,1 раза, в Азербайджан — 1,2 раза. На Азербайджан пришлось 4,2 млрд долларов США прямых инвестиций из России. Больше пришлось только на долю Узбекистана - 9 млрд долларов.

Авторы также обнародовали рейтинг государств-получателей взаимных ПИИ стран СНГ. Азербайджан улучшил свои позиции переместившись с шестого места на пятое, оставив позади Армению, Грузию и Украину.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Участниками банка являются Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.