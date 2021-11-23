О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объем российских прямых инвестиций в Азербайджан увеличился в 1,2 раза за 4 года

Объем российских прямых инвестиций в Азербайджан увеличился в 1,2 раза за 4 года За последние четыре года объем российских Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) в Азербайджан увеличилось в 1,2 раза.
Бизнес
23 ноября 2021 г. 15:04
Объем российских прямых инвестиций в Азербайджан увеличился в 1,2 раза за 4 года

За последние четыре года объем российских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азербайджан увеличился в 1,2 раза.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Евразийского Банка Развития.

Ключевой отраслью по объемам накопленных взаимных прямых инвестиций в СНГ по итогам 2020 года стала добыча нефти и природного газа с долей 22,8%, где преобладают российские проекты в добыче нефти и газа в таких странах как Узбекистан и Азербайджан.

За последние 4 года объем российских ПИИ в Узбекистан увеличился в 2,1 раза, в Азербайджан — 1,2 раза. На Азербайджан пришлось 4,2 млрд долларов США прямых инвестиций из России. Больше пришлось только на долю Узбекистана - 9 млрд долларов.

Авторы также обнародовали рейтинг государств-получателей взаимных ПИИ стран СНГ. Азербайджан улучшил свои позиции переместившись с шестого места на пятое, оставив позади Армению, Грузию и Украину.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Участниками банка являются Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi