О нас

Объем продаж магазинов duty free на Хайнане за три дня превысил 88 млн долларов

Объем продаж магазинов duty free на Хайнане за три дня превысил 88 млн долларов Объем продаж магазинов беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за первые три дня каникул по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 630 млн юаней (около 88,86 млн долларов по текущему курсу).
Бизнес
4 октября 2022 г. 09:32
Объем продаж магазинов duty free на Хайнане за три дня превысил 88 млн долларов

Объем продаж магазинов беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за первые три дня каникул по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 630 млн юаней (около 88,86 млн долларов по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление коммерции провинции.

Каникулы по случаю Дня образования КНР продлятся с 1 по 7 октября. Это время называют "золотая неделя": китайцы отправляются в поездки на малую родину и путешествия по стране.

В заявлении ведомства говорится о том, что с 30 сентября по 2 октября объем продаж десяти магазинов беспошлинной торговли Хайнаня составил 630 млн юаней. Число покупателей составило почти 150 тыс. человек.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в 2011 году. В 2021 году объем продаж превысил 60 млрд юаней (около 8,5 млрд долларов), увеличившись на 84% в годовом исчислении. В текущем году власти острова рассчитывают на то, что этот показатель будет доведен до 100 млрд юаней (14,2 млрд долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi