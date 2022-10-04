Объем продаж магазинов duty free на Хайнане за три дня превысил 88 млн долларов

Объем продаж магазинов беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за первые три дня каникул по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 630 млн юаней (около 88,86 млн долларов по текущему курсу).

Объем продаж магазинов беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за первые три дня каникул по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 630 млн юаней (около 88,86 млн долларов по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление коммерции провинции.

Каникулы по случаю Дня образования КНР продлятся с 1 по 7 октября. Это время называют "золотая неделя": китайцы отправляются в поездки на малую родину и путешествия по стране.

В заявлении ведомства говорится о том, что с 30 сентября по 2 октября объем продаж десяти магазинов беспошлинной торговли Хайнаня составил 630 млн юаней. Число покупателей составило почти 150 тыс. человек.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в 2011 году. В 2021 году объем продаж превысил 60 млрд юаней (около 8,5 млрд долларов), увеличившись на 84% в годовом исчислении. В текущем году власти острова рассчитывают на то, что этот показатель будет доведен до 100 млрд юаней (14,2 млрд долларов).