Объем платных услуг населению в Азербайджане вырос на 7%

В январе-октябре текущего года стоимость платных услуг населению в Баку увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд 210,1 млн манатов.

В январе-октябре текущего года стоимость платных услуг населению в Баку увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд 210,1 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Из них 3 млрд 897,7 млн манатов пришлось на юридических лиц, что составляет 92,6% от общей стоимости оказанных услуг.

Напомним, что в январе-октябре текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 млрд 226,8 млн манатов. Из них 5 млрд 511,4 млн манатов пришлось на деятельность юрлиц, что составляет 76,3% от общей стоимости услуг.