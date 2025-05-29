Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 19%

Объем оборота общественного питания в Баку за январь-март текущего года составил 399,6 млн манатов.
Как Report сообщили в Управлении статистики города Баку, это на 19,2% больше в реальном выражении, чем в первом квартале 2024 года.
Оборот общественного питания юридических лиц составил 230,4 млн манатов, что равно 57,7% от общего оборота.
В январе-марте текущего года оборот общественного питания в Азербайджане в реальном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с прошлым годом и составил 561,3 млн манатов.