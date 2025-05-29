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Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 19%

Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 19% Объем оборота общественного питания в Баку за январь-март текущего года составил 399,6 млн манатов.
Бизнес
29 мая 2025 г. 10:46
Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 19%

Объем оборота общественного питания в Баку за январь-март текущего года составил 399,6 млн манатов.

Как Report сообщили в Управлении статистики города Баку, это на 19,2% больше в реальном выражении, чем в первом квартале 2024 года.

Оборот общественного питания юридических лиц составил 230,4 млн манатов, что равно 57,7% от общего оборота.

В январе-марте текущего года оборот общественного питания в Азербайджане в реальном выражении увеличился на 17,6% по сравнению с прошлым годом и составил 561,3 млн манатов.

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Версия на английском языке Volume of public catering turnover in Baku up by over 19%
Версия на азербайджанском языке Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 19 %-dən çox artıb

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