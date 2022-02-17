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Объем мировой торговли вырос на 25% в 2021 году

Объем мировой торговли вырос на 25% в 2021 году Объем мировой торговли в прошлом году вырос на 25% по сравнению с 2020 годом и достиг около 28,5 трлн долларов США.
Бизнес
17 февраля 2022 г. 10:22
Объем мировой торговли вырос на 25% в 2021 году

Объем мировой торговли в прошлом году вырос на 25% по сравнению с 2020 годом и достиг около 28,5 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, опубликованном в четверг.

"Объем мировой торговли достиг рекордного уровня примерно в 28,5 трлн долларов США в 2021 году, увеличившись примерно на 25% по сравнению с 2020 годом и примерно на 13% по сравнению с уровнем допандемийного 2019 года", — сообщается в докладе.

Отмечается, что положительная тенденция в сфере международной торговли в прошлом году в значительной степени связана с ростом цен на сырьевые товары, ослаблением коронавирусных ограничений и значительным восстановлением спроса благодаря пакетам экономических стимулов.

По мнению экспертов ООН, в 2022 году на мировую торговлю повлияет более медленный, чем ожидалось, экономический рост. Эксперты напоминают, что ранее Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики на текущий год на 0,5 пункта (с 4,9% до 4,4%) из-за сохраняющейся инфляции в США и опасений, связанных с сектором недвижимости Китая.

Согласно докладу, ожидается, что структура торговли в 2022 году будет отражать растущий мировой спрос на экологически устойчивые продукты. На структуру мировой торговли также может повлиять повышенный спрос на стратегические товары, необходимые для поддержки более экологичных альтернативных источников энергии (например, кобальт, литий и редкоземельные металлы).

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Версия на английском языке Global trade jumps 25% in 2021

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