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Объем экспорта Турции в 2021 году установил рекордное значение

Объем экспорта Турции в 2021 году установил рекордное значение Объем экспорта Турции в 2021 году составил $225,36 млрд, что стало абсолютным рекордом для республики
Бизнес
3 января 2022 г. 13:45
Объем экспорта Турции в 2021 году установил рекордное значение

Объем экспорта Турции в 2021 году составил 225,36 млрд долларов США, что стало абсолютным рекордом для республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По сравнению с предыдущим годом в 2021 году объем экспорта вырос на 32,9% и составил 225,36 млрд долларов. Это рекорд", - заявил президент в Стамбуле. Трансляция велась на его странице в Twitter.

По словам Эрдогана, "объем внешней торговли Турции вырос с 87,6 млрд в 2002 году до 496,7 млрд долларов в 2021 году". "Дефицит внешней торговли Турции сократился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом - до 45,9 млрд долларов, а отношение экспорта к импорту выросло до 83,1%. Экспорт Турции в страны Южной Америки вырос на 86,6%, в страны Европы вне ЕС - на 29%, страны Ближнего и Среднего Востока - на 22,6%, Северной Африки - на 44,8%", - добавил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган отметил, что "Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, а не гнется под их воздействием".

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