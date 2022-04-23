Объединение предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана изберет новый состав правления

14 мая состоится очередное общее собрание членов Общественного объединения "Предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана" (TUIB).

14 мая состоится очередное общее собрание членов Общественного объединения "Предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана" (TUIB).

Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: г. Баку, Хатаинский район, улица Хагани Рустамова, 4с.

В повестке встречи - годовой отчет TUIB, избрание членов пятого состава правления и контрольно-ревизионной комиссии, внесение изменений в устав и обсуждение текущих вопросов.

Общественное объединение "Предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана" было создано в начале 2017 года. В организацию входят многие крупные компании и холдинги, действующие в Азербайджане, а также известные бизнесмены.

Основные цели организации направлены на усиление имеющегося экономического потенциала Азербайджана и Турции, создание совместных платформ между бизнесменами двух стран, продвижение совместного сотрудничества и инвестиций.