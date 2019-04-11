Президент TUMSIAD: Объем инвестиций между Азербайджаном и Турцией достиг 30 млрд долларов

Азербайджан, Турция и Пакистан имеют большой потенциал для увеличения торгового оборота между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом на открытии выставки Азербайджан-Турция-Пакистан заявил президент Объединения предпринимателей и промышленников Турции (TUMSIAD) Яшар Доган.

"Наши страны имеют большой потенциал для увеличения совместного товарооборота. Сегодня объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет 30 млрд долларов. Торговый оборот с Азербайджаном равен 2 млрд, с Пакистаном- 1 млрд долларов. Мы не останавливаемся на этом"-, сказал он.

Отметим, выставка Азербайджан-Турция-Пакистан продлится в Баку до 13 апреля.