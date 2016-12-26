Объем гуманитарной помощи Азербайджану вырос

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2016 года объем импортируемого в Азербайджан гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи составил 31,6 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 36% - до 82,5 тыс. долларов.

Отметим, что за январь-ноябрь текущего года объем торговых операций Азербайджана со 183 странами составил 16,031 млрд. долларов США. Внешнеторговый оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 20,20%. За отчетный период объем импорта сократился на 6,0% и составил 7, 717 млрд. долларов США, а экспорт снизился на 30,02% и составил 8,315 млрд. долларов США. В итоге сложилось положительное сальдо в размере 598,184 млн. долларов. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 2,432 млрд. долларов. Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось более чем в 4 раза.

За этот период в страну импортировано 7 228 наименований товаров, экспортировано 2 809 наименований товаров.