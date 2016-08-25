Объем гуманитарной помощи Азербайджану увеличился на 22%

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года объем импортируемого в Азербайджан гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи составил 20 127,02 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 21,54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 2,1 раза - до 61,53 тыс. долларов.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-июль в годовом исчислении сократился на 26,89% и составил 9 347,051 млн. долларов. Импорт сократился на 10,46% - до 4 757,259 млн. долларов, экспорт – на 38,57% - до 4589,792 млн. долларов.