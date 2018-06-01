ОАО "Дашкесанский горно-обогатительный комбинат" вновь примет участие в инвестиционном конкурсе

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества (ГКВИ) вновь объявил инвестиционный конкурс на продажу 99,22% акций ОАО "Дашкесанский горно-обогатительный комбинат".

Как сообщает Report со ссылкой на ГКВИ, в конкурсе могут участвовать как местные юридические и физические лица, так и иностранные инвесторы. Претенденты должны представить пятилетнюю инвестиционную программу стоимостью не менее 600 млн манатов и выплатить в госбюджет не менее 100 млн манатов. Победивший инвестор должен создать не менее 1 000 новых рабочих мест, и выплатить 160 тысяч манатов консалтинговой компании, привлеченной к реализации проекта.

Ознакомиться с планом приватизации и представить заявку и предложения следует не позднее 28 декабря с 10:00 до 17:30 в ГКВИ. Предложения будут рассмотрены 9 января 2019 года в 15:00.

Напомним, что уставный капитал ОАО "Дашкесанский горно-обогатительный комбинат" составляет 1 063 140 манатов. Эта сумма сложилась из 531 570 бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 2 маната каждая. Инвесторам предлагается 527 447 акций.

Отметим, что дебиторская задолженность компании составляет 321 145 манатов.