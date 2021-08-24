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Автоавантюра, или как в Казахстане продают авто из Азербайджана и Грузии без "растаможки"

Автоавантюра, или как в Казахстане продают авто из Азербайджана и Грузии без "растаможки" После ввоза в Казахстан своих авто для личного пользования иностранцы через определенное время покидают страну (в основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана)
Бизнес
24 августа 2021 г. 14:56
Автоавантюра, или как в Казахстане продают авто из Азербайджана и Грузии без растаможки

В Комитете государственных доходов (КГД) Казахстана рассказали об участившихся случаях постановки на учет в РК машин, которые были ввезены в страну временно и, соответственно, были освобождены от уплаты таможенных платежей и налогов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в основном такие автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункты пропуска Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

В комитете отмечают, что по своему статусу они являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем. "Согласно требованиям Таможенного кодекса ЕАЭС, временно ввезенные транспортные средства должны быть в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации. Однако часто выявляются факты регистрации временно ввезенных таможенной очистки транспортных средств для личного пользования", - отметили в КГД.

После ввоза в Казахстан своих авто для личного пользования иностранцы через определенное время покидают страну (в основном это граждане Грузии и Азербайджана).

"Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи резиденту и постановки на учет на территории Казахстана без уплаты таможенных пошлин и налогов. В настоящее время Комитетом государственных доходов выявлено 156 автотранспортных средств, которые поставлены на учет в Казахстане без "растаможки", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим КГД сообщает, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины в РК можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

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