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​​​​​​​Нусрат Ибрагимов: В прошлом месяце цены на рынке недвижимости в Баку выросли

​​​​​​​Нусрат Ибрагимов: В прошлом месяце цены на рынке недвижимости в Баку выросли В июле этого года цены на рынке недвижимости в Баку выросли на 2,74% по сравнению с июнем, и снизились на 0,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
12 августа 2022 г. 13:20
​​​​​​​Нусрат Ибрагимов: В прошлом месяце цены на рынке недвижимости в Баку выросли

В июле этого года цены на рынке недвижимости в Баку выросли на 2,74% по сравнению с июнем, и снизились на 0,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщил генеральный директор консалтинговой и оценочной компании "MBA" Нусрат Ибрагимов.

Н.Ибрагимов рассказал о том, как изменились цены в различных сегментах рынка в прошлом месяце:

"На вторичном рынке жилья цены снизились на 1,77% за месяц и на 5,4% за год, а на первичном рынке жилья зафиксировано снижение на 5,35% за месяц и рост на 8,64% за год. Цены на частные жилые дома и дачи выросли на 3,85% в месячном сравнении и снизились на 2,72% в годовом. Цены на рынке коммерческих объектов выросли на 2,41% за месяц и на 1,82% за год, земельные участки подорожали на 12,6% за месяц и на 1,16% за год.

По его словам, на рынке аренды квартир в июле наблюдалось снижение цен на 3,65%, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - на 2,23%.

"Покупательная способность на рынке недвижимости в прошлом месяце была низкой, как это обычно бывает в летние месяцы. По сравнению с весенними месяцами покупательская способность снизилась примерно на 25-25%. Основная активность на рынке недвижимости обычно наблюдается осенью", - сказал Н.Ибрагимов.

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Версия на азербайджанском языке Nüsrət İbrahimov: "Ötən ay Bakının daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər artıb"

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