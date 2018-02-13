Нуран Керимов: Фискальное налоговое бремя необходимо пересмотреть

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Фискальное налоговое бремя необходимо пересмотреть. В частности, налоговое бремя малых предпринимателей очень тяжелое.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Нуран Керимов, на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

Н.Керимов отметил, что все организации должны действовать сообща в борьбе с отмыванием денег: "Я обращаюсь к сидящим здесь руководителям банков. Кто из вас спросил бизнесмена, принесшего в банк 500 тыс. или миллион манатов, откуда у него эти деньги?".

Он также добавил, что налоговое администрирование должно быть усовершенствовано: "Права налогоплательщика необходимо защищать. Он должен быть уверен, что его жалоба будет рассматриваться в соответствии с законодательством".