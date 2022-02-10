"Нур Чорек" и Бакинский колледж пищевой промышленности подписали соглашение о сотрудничестве

Завод «Нур Чорек», который уже 14 лет работает чтобы, обеспечить наши столы вкусным хлебом, принял решение участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов для пищевой промышленности нашей страны. Тем самым «Нур Чорек», в сотрудничестве с нау

Завод «Нур Чорек», который уже 14 лет работает чтобы, обеспечить наши столы вкусным хлебом, принял решение участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов для пищевой промышленности нашей страны. Тем самым «Нур Чорек», в сотрудничестве с научными и образовательными учреждениями способствует сокращению дефицита сотрудников в этой важной сфере.

В рамках сотрудничества студенты Бакинского колледжа пищевой промышленности смогут применить свои теоретические знания на практике, смогут в живую наблюдать и участвовать в приготовлении хлеба и мучных изделий на заводе.

Студенты, успешно прошедшие курс практической стажировки, смогут в дальнейшем продолжить работу в качестве профессиональных сотрудников предприятий.

В рамках первой экскурсии студентов по заводу, специалисты «Нур Чорек», прошедшие обучение в сфере пищевой промышленности в Москве и Киеве, объяснили студентам суть оригинальной технологии «Опара», которая применяется на заводе, и поделились своим опытом.

Также, студенты были ознакомлены с процессом лабораторного анализа и сортировки муки, познакомились с качественными ингредиентами, используемыми при приготовлении хлеба, наблюдали за процессом приготовления и транспортировки хлеба.

Как отметила представитель колледжа, хлебозавод «Нур Чорек», сам по себе является школой. Здесь все производственные процессы прозрачны для общественности. Завод является и примером, и опорой для молодых людей, желающих работать в этой сфере.