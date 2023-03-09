Новый мировой порядок в постпандемийный период – какие возможности открываются для Азербайджана?

Глобальная экономика, которая еще не оправилась от последствий пандемии и вторжения России в Украину, стоит перед лицом все более мрачных и неопределенных перспектив, поскольку продолжающаяся война в Украине омрачила перспективы постпандемического восстан

Глобальная экономика, которая еще не оправилась от последствий пандемии и вторжения России в Украину, стоит перед лицом все более мрачных и неопределенных перспектив, поскольку продолжающаяся война в Украине омрачила перспективы постпандемического восстановления.

Этот период был нелегким и для Азербайджана: пандемия COVID-19, 44-дневная Отечественная война в 2020 году, геополитическая напряженность, негативные процессы в мировой экономике, и, наконец, землетрясение в Турции прямо или косвенно продолжают оказывать влияние на социально-экономическое развитие страны.

Высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на товары и услуги во многих странах, в том числе у торговых партнеров Азербайджана, колебания цен на энергоресурсы и сырьевые товары, нарушение производственных и логистических цепочек не могли не отразиться и на нашей экономике, являющейся частью мировой.

Самая высокая доля в товарном экспорте страны принадлежит нефтегазовому сектору. Его доля в общем объеме экспорта увеличилась с 68,8% в 1999 году до 89,5% в 2019 году. Хотя стоимость неэнергетического экспорта (в основном сельскохозяйственной продукции, такой как помидоры, фрукты, орехи, хлопок и немонетарное золото) увеличилась в период с 1999 по 2019 год, его доля в общем объеме экспорта упала с 31,2% до 10,5%, и за этот период в среднем составляла всего 3% от ВВП Азербайджана.

Согласно новой национальной экспортной стратегии в Азербайджане, охватывающей период до 2026 года, определены более 100 продуктов, имеющих экспортный потенциал. Будет проведена соответствующая работа по их поставкам на новые и существующие рынки. В 2022 году ненефтяной экспорт впервые в истории Азербайджана превысил 3 млрд долларов, увеличившись на 12,3%, а в этом году ожидается, что он достигнет 3,4-3,5 млрд долларов США. При этом внешнеторговый оборот Азербайджана в прошлом году вырос на 55,4% до 52,69 млрд долларов США.

Стоит отметить, что в ненефтяном секторе страна увеличила экспорт таких услуг, как туризм, транспорт, компьютерные и информационные услуги. Но влияние пандемии COVID-19, которая особенно сильно ударила по туристическим услугам, все еще продолжает негативно влиять на сектор, который является одним из наиболее чувствительных. К тому же, на секторе, не оправившемся от пандемии, сказываются также последствия продолжающейся российско-украинской войны, напряженность в Иране и ее воздействие на регион.

Если до пандемии, то есть в 2019 году, Азербайджан принял более 3 млн туристов, то в 2020 году данный поток сократился в почти в 5 раз. Перед турсектором стоит серьезная задача, чтобы выйти хотя бы на препандемийный показатель, но для этого количество заражений инфекцией COVID-19 должно быть сведено к минимуму, количество авиарейсов увеличено, и конечно же, важно снятие ограничений и открытие границ для пассажироперевозок.

Что касается разрушительного землетрясения в Турции, то поскольку страна является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, соответственно, любые значимые потрясения в ее экономике не могут пройти для нас бесследно. Вместе с тем по поставкам основных товарных групп особых изменений не ожидается. Возможно, претерпят коррекцию прогнозы по взаимному турпотоку, что связано, скорее, с психологическим фактором, но это будет носить временный характер.

Влияние же на мировую экономику отмечено ростом цен на нефть, а также подорожанием цемента и бетона. Землетрясение также затронуло поставки для глобальных логистических компаний.

Газовые и "зеленые" перспективы

По прогнозам Всемирного банка, в 2050 году на нефтяной сектор Азербайджана будет приходиться лишь 10% от общего ВВП Азербайджана по сравнению с 29,5% в 2020 году.

Ожидается, что добыча в нефтяном секторе значительно сократится, это произойдет по мере зрелости месторождений, для компенсации этого потребуются инвестиции в разработку новых резервов. В 2019 году Rystad Energy подсчитала, что запланированные геологоразведочные проекты в азербайджанской части Каспийского моря могут увеличить извлекаемые запасы Азербайджана на 4,4 млрд баррелей в течение следующего десятилетия. Однако пандемия COVID-19 вызвала задержки в существующих проектах, а также резкое снижение нефтяных инвестиций, что, вероятно, негативно повлияет на эти ожидания.

В то время как инвестиции в новые нефтяные проекты по-прежнему будут необходимы во всем мире для замены естественного сокращения числа существующих скважин, любые будущие разработки, вероятно, будут включать более низкие прогнозы по ценам на нефть и предполагать постепенное снижение спроса на нее в долгосрочной перспективе.

Как известно, потребление энергии в Азербайджане значительно больше зависит от ископаемого топлива, чем в других странах. На них приходится 97,5% внутреннего потребления энергии в Азербайджане, из которых около двух третей составляет природный газ и одна треть - нефть, а на возобновляемые источники энергии приходится всего 2,5%.

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан также зависят от ископаемых видов топлива, хотя уголь составляет большую долю внутреннего энергопотребления в Казахстане. Россия, и особенно Украина имеют меньшую долю ископаемого топлива в общем энергопотреблении, отчасти из-за более высокой доли возобновляемых источников энергии, а также потому, что на атомную энергетику приходится значительная доля общего энергопотребления. В Европейском союзе на ископаемое топливо приходится около трех четвертей потребления энергии, при этом возобновляемые источники энергии составляют 15%, а атомная энергия – 11%.

Между тем, нефтегазовый сектор останется важной частью экономики Азербайджана, поэтому важно, чтобы волатильность на мировых энергетических рынках не передавалась на экономику через волатильность расходов или через рост цен в случае перегрева. Другими словами, Азербайджану необходимо будет избегать характерных в прошлом для экономического роста циклов.

Хотя глобальная нестабильность подтвердила и другую реальность - экономический кризис считается неизбежностью и даже иногда благом для страны. Так после начала войны между Россией и Украиной Азербайджан получил свыше 10 заявок от европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу. Хотя сегодня у Азербайджана нет достаточных объемов газа, чтобы удовлетворить эти заявки, но приступить к коммерческим переговорам уже нужно сейчас, и в частности, со странами, которые получают азербайджанский газ.

В настоящее время Азербайджан потребляет около половины добываемого природного газа, в основном для производства электроэнергии и в меньшей степени для отопления, а остальная часть экспортируется. Этот уровень экспорта относительно низок по сравнению с другими крупными производителями природного газа. Однако сокращение внутреннего потребления может увеличить количество природного газа, доступного для экспорта, и может быть достигнуто либо с помощью политики повышения энергоэффективности, либо путем замены природного газа возобновляемыми источниками энергии при производстве электроэнергии. Отношение производства к запасам в Азербайджане указывает на наличие возможностей для увеличения добычи.

Всего же с момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу, а именно в Грецию, Болгарию и Италию, поступило более 21 млрд кубометров природного газа. В настоящее время идет работа по удвоению мощности TAP до 20 млрд кубометров, что позволит внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Азербайджан также активно готовится к «зеленой» гонке, к которой подключились крупнейшие страны мира. Китай, к примеру, является сегодня безоговорочным лидером мирового рынка солнечной индустрии (не только в создании генерирующих мощностей, но и по выпуску компонентов солнечных электростанций и пр.). К лидерству в этой области стремятся также ЕС, Индия и США. Европа считает, что увеличение использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечных, позволит ей усилить свою энергобезопасность.

В Азербайджане совместно с международными энергетическими компаниями также начинается создание крупномасштабных мощностей по производству возобновляемой энергии, а также ее экспорту.

В прошлом году дан старт строительству двух крупных электростанций: Гарадагской солнечной (230 МВт) совместно с Masdar (ОЭА) и ветряной «Хызы-Абшерон» (240 МВт) вместе с ACWA Power (Саудовская Аравия).

В планы Азербайджана входит к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии до 30%, а выбросы парниковых газов в стране к 2050 году сократить на 40%.

Причем Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность, а потому что у этой отрасли огромный потенциал. Кроме того, это поможет стране диверсифицировать экспорт и создать новый экологически чистый сектор экономики.

В краткосрочном периоде соглашение, подписанное с Masdar, позволит производить 4 ГВт ветряной и солнечной энергии к 2027 году, и еще 6 ГВт до 2037 года. В среднесрочном периоде этот объем будет увеличен до 10 ГВт. Еще 12 ГВт генерирующих мощностей в области ВИЭ Азербайджан рассчитывает создать совместно с австралийской Fortescue Future Industries.

В результате этой работы, параллельно с превращением в страну «зеленой» энергии, Азербайджан рассчитывает стать для ЕС важным и надежным партнером по экспорту возобновляемой энергии и водорода. В этой связи Азербайджан планирует участие в проекте прокладки подводной кабельной линии из Грузии в Румынию мощностью 4 ГВт.

Азербайджан превратился в транспортно-логистический центр

Азербайджан, не имея выхода к открытому морю, уже превратился в международный логистический и транспортный центр. Причем на фоне происходящих в мире событий транзитная роль страны еще больше возросла.

Из-за российско-украинской войны перевозимые ранее по Северному коридору грузы теперь перенаправлены в Средний коридор (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут, ТМТМ). Даже если в Северном коридоре ситуация в будущем наладится, часть грузов останется в Среднем коридоре, так как международные компании считают Средний коридор более надежным и безопасным.

До российско-украинского конфликта наблюдалось сокращение оборота вагонных перевозок, однако в прошлом году оборот вырос. В 2022 году было перевалено 38 692 вагона, что на 27,2% больше, чем в 2021 году.

Однако в целях ускорения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо преодолеть существующие инфраструктурные ограничения на ряде направлений, в основном, в Казахстане и Грузии.

Сегодня на разных сегментах Среднего коридора есть участки с низкой пропускной способностью. Казахстан - одна из активных стран Среднего коридора. В прошлом году объем грузов, перевозимых Казахстаном по этому маршруту, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 1,5 млн тонн. Хотя Казахстан уже строит третий погранично-пропускной пункт на алматинском направлении, но портовая инфраструктура Казахстана не способна пропускать большие объемы грузов и нуждается в расширении. Основной интерес Казахстана связан с транспортировкой нефти, угля, урана, но китайская концепция "Один пояс, один путь" направлена на увеличение контейнерных грузоперевозок. В этом контексте необходимо провести работы по расширению инфраструктуры портов Актау и Курык.

Грузия также является одной из важнейших стран Среднего коридора, но порой отправляемые из Азербайджана грузы задерживаются в грузинском порту. В настоящее время приоритетом для Грузии является строительство глубоководного порта Анаклия на восточном побережье Черного моря. Порт сможет принимать до 100 млн тонн грузов и до 1 млн контейнеров. В этом порту будут причаливать суда типа Panamax. Грузия также ждет завершения модернизации автомобильных и железных дорог по коридору Восток-Запад в 2024 году.

Турция объявила о проекте расширения железных дороги ожидается, что в течение 30 лет в инфраструктуру страны будет инвестировано 190 млрд долларов США. 63% этой суммы будет ежегодно инвестироваться в железную дорогу, так как потенциал перевозок велик, а пропускная способность во много раз ниже ее потенциала.

Что касается Азербайджан, то к концу этого - началу следующего года начнется строительство второй фазы Бакинского международного морского торгового порта.

В рамках второй фазы развития Бакинского порта предусмотрено Строительство в рамках этого этапа интермодального и мультимодального терминала, который имеется в самых развитых портах мира, создаст условия для привлечения в регион еще большего количества грузов. Он позволит находить быстрые логистические решения для грузов, поступающих в Средний коридор.

В 2022 году через Бакинский порт было перевезено 6 млн 314 тыс. тонн грузов, что на 13,6% больше в годовом сравнении. С целью повышения привлекательности Среднего коридора пропускную способность Бакинского порта планируется увеличить до 25 млн тонн.

Кроме того, в тарифной политике производятся изменения: с 1 марта снижены тарифы для автомобильных перевозок в обе стороны по маршруту Баку-Туркменбаши, а с начала февраля перевозка легковых автомобилей в указанном направлении осуществляется по льготным тарифам. В рамках ТМТМ планируется создание совместного предприятия между Азербайджаном, Турцией и Грузией, которое упростит процесс перевозки и, тем самым, повысит значение коридора.

Новое совместное предприятие также будет предоставлять интермодальные транспортные и логистические услуги, согласовывать трансграничные цены и внедрять единую ИТ-платформу для полной автоматизации грузовых перевозок из Китая в Турцию и порты Черного моря.

Итак, учитывая все перечисленное, Азербайджан, будучи поставщиком энергоресурсов, продолжит наращивать свое влияние, как транзитной страны, так и поставщика возобновляемых источников энергии.