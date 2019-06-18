​Новый менеджер международной компании по Азербайджану

ICR Integrity с начала этого года запустила проект стоимостью 2 млн долларов, который предлагает интегрированные услуги и решения для нефтегазовой, электроэнергетической, химической и ядерной промышленности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, с целью расширения деятельности компании по региону назначен новый менеджер по продажам.

По официальной информации компании, им стал Ян Орме.

ICR планирует расширить свою деятельность в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. Ян Орме будет осуществлять деятельность по продажам в ближневосточном и каспийском регионах.