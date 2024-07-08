Новые возможности Азербайджана в области ионизирующего излучения подтверждены на международном уровне

Три строки измерительных и калибровочных возможностей (CMC - calibration and measurement capabilities) в области ионизирующего излучения Азербайджанского института метрологии (AzMI), подведомственного Государственной службе по антимонополии и надзору за п

Три строки измерительных и калибровочных возможностей (CMC - calibration and measurement capabilities) в области ионизирующего излучения Азербайджанского института метрологии (AzMI), подведомственного Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком, были удтверждены Международным бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

Получение CMC-строк позволит национальной метрологической службе обеспечить более точное, надежное и соответствующее международным стандартам отслеживание своих измерений, а также международное признание процессов измерения и калибровки, заявили в Госслужбе.