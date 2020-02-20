Новый торгпред России в Азербайджане вступит в должность с марта

Новый Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов вступит в должность с 1 марта.

Об этом сообщил Report действующий торгпред РФ в Азербайджане Эльдар Тлябичев.

«В связи с истечением срока действия моих полномочий я продолжу исполнять свои обязанности в этой должности до 28 февраля, а с 1 марта в Азербайджане уже будет новый торгпред России», - сказал Тлябичев.

По его словам, обычно торгпред назначается сроком на пять лет, однако «я занимаю эту должность уже шестой год». Что касается о назначении Э.Тлябичева на другую должность, то, как отметил он сам, «по этому поводу еще не принято решение».

Отметим, что распоряжением правительства РФ руководивший Государственным комитетом Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен на должность Торгового представителя России в Азербайджане.

"На новом месте работы Руслан Загитович продолжит поддержку предприятий-экспортеров, будет эффективно использовать управленческий опыт, накопленный за многие годы работы в Республике Башкортостан", — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям.

Напомним, что Р.Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России.